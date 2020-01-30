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محلل بقطاع الاتصالات: استحواذ stc على فودافون إيجابي على السوق المصري ..فيديو

الخميس 30/يناير/2020 - 02:57 ص
stc وفودافوان
stc وفودافوان
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محمود محسن
أكد محمد مجدي، محلل بقطاع الاتصالات بشركة بلتون القابضة، أن استحواذ شركة الاتصالات السعودية على "فودافون" كانت إيجابية جدا على السوق المصري.

وأضاف مجدي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قيمة الصفقة البالغة 38 مليار جنيه كانت كبيرة جدا بالنسبة إلى المستثمرين في السوق المصري، مشيرا إلى أن البورصة المصرية شهدت ارتفاعا بعد تلك الصفقة المهمة.

وتابع محلل بقطاع الاتصالات، أن قطاع الاتصالات لن يتأثر بشكل كبير من جهة المنافسة، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تقوم شركة STC ستضخ استثمارات بشكل كبير للسوق المصري؛ لأنه سوق واعد للتحول الرقمي واتجاه مصر نحو التكنولوجيا خلال الفترة القادمة. 

وأشار محلل قطاع الاتصالات إلى أن الإنترنت المنزلي من اهتمامات شركة STC لما ستضع أولوياتها من أجل نجاح الاستثمار في مصر مما سينعكس بالتحفيز على باقي الشركات. 

وقال محلل قطاع الاتصالات، إنه سيكون هناك تأثير غير مباشر لضخ استثمارات في مصر بمبلغ ضخم 40 مليار جنيه وستكون مؤشر لرغبة المستهلكين لاستخدام الشبكة الفترة المقبلة. 

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