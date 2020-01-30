AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

فنون تطبيقية حلوان تنظم ورشا للأطفال والشباب خلال إجازة نصف العام

الخميس 30/يناير/2020 - 08:40 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
تنظم كلية الفنون التطبيقية بـ جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وإشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، والدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عددَ من "الورش الفنية للأطفال والشباب خلال اجازة نصف العام الدراسي ٢٠٢٠".


وتتضمن الدورة التدريبية مجموعة من الورش الفنية اليومية للديكوباج والتطريز بالخرز والصباغة والأركت والعقد والربط والرسم على الزلط والمعلقات النسجية والخزف وتصميم الحلي والتشكيلات الورقية والطباعة بالاستنسل والرسم على الزجاج وتشكيلات الجبس والرسم بالخير والكروشيه، وتصميم الأقنعة والمزايك.

كما تتضمن الدورة التدريبية ورش ممتدة لتعليم الرسم وورش تصنيع الروبوت وورشة تصميم الشخصيات الكرتونية.

وعلى المتدربين الراغبين في الالتحاق بالدورات التدريبية التواصل مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمقر كلية الفنون التطبيقية بالجيزة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أثر الإعلام في العنف ضد المرأة.. ورشة عمل حول الحرف والصناعات الصغيرة بجامعة المنيا

الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تنظم ورشا للأطفال والشباب خلال إجازة نصف العام

جامعة حلوان تنظم مبادرة معًا في حب مصر بمنطقة كفر العلو

كيف تصبح مهندس ديكور في 3 شهور.. دورة تدريبية بـ التربية الفنية جامعة حلوان

بعد انتهاء امتحانات نصف العام.. فنون تطبيقية حلوان تعلن عن دورات للشباب

ننشر تفاصيل خريطة الأنشطة الطلابية بجامعة حلوان خلال إجازة نصف العام

ترشيحاتنا

شاهد.. تليسكوب عملاق يلتقط أوضح صورة للشمس في التاريخ

تهديدات بالقتل.. الزمالك يفجر مفاجأة بشأن سر رفض خوض مباراة السوبر الأفريقي بقطر

كم نقطة يحتاجها ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميا

حكم تنقيط البول بعد الوضوء والدخول في الصلاة

لو عندك سهرة.. الفستان المخملي يسيطر على تصميمات 2020

صلح موبايلك الأندرويد بـ تغريدة على تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجرأة و الأناقة .. شاهد أجمل إطلالات النجمات فى شهر يناير

بـ لوك جديد.. دلال عبد العزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور

لوك النهاردة.. الكارديجان التريكو أبرز صيحات شتاء 2020