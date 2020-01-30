فنون تطبيقية حلوان تنظم ورشا للأطفال والشباب خلال إجازة نصف العام

تنظم كلية الفنون التطبيقية بـ جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وإشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، والدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عددَ من "الورش الفنية للأطفال والشباب خلال اجازة نصف العام الدراسي ٢٠٢٠".









وتتضمن الدورة التدريبية مجموعة من الورش الفنية اليومية للديكوباج والتطريز بالخرز والصباغة والأركت والعقد والربط والرسم على الزلط والمعلقات النسجية والخزف وتصميم الحلي والتشكيلات الورقية والطباعة بالاستنسل والرسم على الزجاج وتشكيلات الجبس والرسم بالخير والكروشيه، وتصميم الأقنعة والمزايك.





كما تتضمن الدورة التدريبية ورش ممتدة لتعليم الرسم وورش تصنيع الروبوت وورشة تصميم الشخصيات الكرتونية.



