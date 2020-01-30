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رياضة

كأس ملك إسبانيا .. ريال مدريد إلى ربع النهائي برباعية في شباك سرقسطة

الخميس 30/يناير/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تأهل فريق ريال مدريد إلى ربع النهائي بفوزه بأربعة أهداف مقابل لاشيء في شباك مضيفه ريال سرقسطة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "لاروماريدا" بدور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

جاء أول الأهداف بعد مرور 7 دقائق من ركلة ركنية نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها توني كروس بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها رافاييل فاران بتسديدة مباشرة داخل الشباك.

وعزز ريال مدريد  تقدمه في الشوط الأول بالهدف الثاني بعد تمريرة بين توني كروس و لوكاس فاسكيز المتمركز على حدود منطقة الجزاء الذي استقبل الكرة بتسديدة  قوية وضعت الكرة داخل الشباك في اقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى.

وسجل فينيسيوس جونيور الهدف الثالث عند الدقيقة 72 بعد تبادل رائع للكرة مع خاميس رودريجز.

وأنهى البديل كريم بنزيما صيامه عن التسجيل في عام 2020، وأحرز الهدف الرابع قبل 10 دقائق على نهاية الـ90 دقيقة.

وفي نفس الدور، واصل فالنسيا، حملة الدفاع عن لقب بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما تأهل لدور الثمانية عقب فوزه 4-2 بركلات الترجيح على مضيفه كولتورال ديبورتيفا ليونيسا.

وتأهل فياريال لدور الثمانية، بعدما فاز 2-0 على مضيفه رايو فاليكانو.
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