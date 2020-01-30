كأس فرنسا.. مارسيليا يقصي ستراسبورج ويصعد لربع النهائي

حجز نادي مارسيليا، مقعدًا في دور ربع النهائي لبطولة كأس فرنسا، بعد إقصائه نادي ستراسبورج بفوزه 2 - 1، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل.





افتتح السنغالي بونا سار التسجيل لمارسيليا في الدقيقة 32، ليضيف بعدها زميله ديميتري بايت الهدف الثاني في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق الجنوب بهدفين نظيفين.





وفي الشوط الثاني، قلص بنجامين كورنيت الفارق لستراسبورج بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 59 لكن كامارا قضى على آمال ستراسبورج في العودة في النتيجة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 95؛ ليتأهل بفريقه لربع النهائي.





وتقام قرعة دور ربع النهائي ، الخميس الموافق 30 يناير.