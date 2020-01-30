ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على ويست هام يونايتد

نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على مضيفه ويست هام يونايتد بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "لندن" الأوليمبي، والمؤجلة من شهر ديسمبر الماضي وذلك في إطار الجولة الـ18 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.



