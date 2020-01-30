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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على ويست هام يونايتد

الخميس 30/يناير/2020 - 12:03 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على مضيفه ويست هام يونايتد بهدفين دون رد، وذلك  في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "لندن" الأوليمبي، والمؤجلة من شهر ديسمبر الماضي وذلك في إطار الجولة الـ18 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض ديفوك أوريجي في الدقيقة 34 للعرقلة داخل منطقة الجزاء ليحسم حكم المباراة ضربة جزاء على الفور تصدر لها الفرعون المصري محمد صلاح الذي سددها على يسار الحارس بكل سهولة.

ونجح ليفربول في تسجيل ثاني الأهداف من هجمة مرتدة سريعة قادها محمد صلاح بعد أن مرر الفرعون كرة بوجه القدم إلى زميله تشامبرلين الذي سجلها في الشباك بهد إنفراده بالحارس فابيانسكي. 

وأصبح رصيد ليفربول 70 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، وخلفه مانشستر سيتي برصيد 51 نقطة، وخلهم ليستر سيتي برصيد 48 نقطة بالمركز الثالث، وفي المركز الرابع تشيلسي برصيد 40 نقطة.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كاملًا بعد نهاية مباراة ليفربول كالاتي:

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