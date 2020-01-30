اخبار الحوادث .. تجديد حبس ماهينور المصري وحسن نافعة .. ربة منزل تقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبى وتخفي الجثة فوق الدولاب

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:





تجديد حبس ماهينور المصري وحسن نافعة 15 يوما

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الدكتور حسن نافعة والمحامية ماهينور المصري لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، التي تجرى معهما في القضية المتهمين فيها بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. للمزيد ..





مصرع شخص وإصابة 7 في تصادم ملاكي ودراجة بخارية بسمالوط - المنيا