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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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رئيس التحرير
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حوادث

اخبار الحوادث .. تجديد حبس ماهينور المصري وحسن نافعة .. ربة منزل تقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبى وتخفي الجثة فوق الدولاب

الخميس 30/يناير/2020 - 12:04 ص
ماهينور المصري
ماهينور المصري
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نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:

تجديد حبس ماهينور المصري وحسن نافعة 15 يوما
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الدكتور حسن نافعة والمحامية ماهينور المصري لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، التي تجرى معهما في القضية المتهمين فيها بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

مصرع شخص وإصابة 7 في تصادم ملاكي ودراجة بخارية بسمالوط - المنيا
لقي شخص مصرعه فيما أصيب 7 اخرون جراء وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية امام مركز سمالوط شمال المنيا.

من الإسماعيلية إلى الدقهلية.. الأمن العام يحرر طفلا مختطفًا في خلافات مالية
نجح قطاع الامن العام في ضبط المتهمين بخطف طالب من الاسماعيلية واخفائه داخل عقار بالخصوص بالقليوبية بسبب خلافات مالية مع عمه.

جارة السوء.. ربة منزل تقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبى وتخفي الجثة فوق الدولاب بالبحيرة
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط ربة منزل اختطفت ابنة جارها وقتلتها لسرقة قرطها الذهبي ووضعتها داخل جوال بمنزلها فى البحيرة.

الرقابة الإدارية تلقي القبض على رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم بتهمة الرشوة
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم لـ حصوله على مبلغ مالى على سبيل الرشوة من صاحب أحد المحلات التجارية التي تقدمت لاستخراج ترخيص تشغيل. 

مصدر ينفي وفاة مجند أثناء خدمته في ميدان هارون الرشيد بمصر الجديدة
نفى مصدر مسئول ما تداولته إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حول وفاة مجند أثناء خدمته فى تنظيم الحركة المرورية بمصر الجديدة.
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