لو عندك سهرة.. الفستان المخملي يسيطر على تصميمات 2020

الفستان القطيفة من الصيحات التى تتربع على عرش موضة شتاء 2020، فهو من قطع الكلاسيك المميزة والأنيقة التي تتناسب مع فصل الشتاء ودرجات الحرارة المنخفضة عند حضور أى مناسبة.
كما يتسم الفستان القطيفة بأنه من الأزياء التى تمنحك الأناقة وإطلالة لافتة، ويمكنك ارتداؤها فى السهرات والمناسبات التى تحتاج إلى ارتداء فساتين، فهو يضفى إليك لمسة أنثوية جذابة.
ويتميز الفستان القطيفة بتصميمات وألوان متنوعة تتناسب مع الأذواق المختلفة، كما أنه من السهل تنسيق الإكسسوارات العصرية والحقائب العصرية والأحذية المميزة مع الفستان القطيفة، فكل هذه الإكسسوارات تمنحك إطلالة أنيقة وجذابة عند ارتداء هذه الصيحة.