AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لو عندك سهرة.. الفستان المخملي يسيطر على تصميمات 2020

الخميس 30/يناير/2020 - 04:23 ص
الفستان المخملى
الفستان المخملى
Advertisements
هاجر هانئ
الفستان القطيفة من الصيحات التى تتربع على عرش موضة شتاء 2020، فهو من قطع الكلاسيك المميزة والأنيقة التي تتناسب مع فصل الشتاء ودرجات الحرارة المنخفضة عند حضور أى مناسبة.

كما يتسم الفستان القطيفة بأنه من الأزياء التى تمنحك الأناقة وإطلالة لافتة، ويمكنك ارتداؤها فى السهرات والمناسبات التى تحتاج إلى ارتداء فساتين، فهو يضفى إليك لمسة أنثوية جذابة.

ويتميز الفستان القطيفة بتصميمات وألوان متنوعة تتناسب مع الأذواق المختلفة، كما أنه من السهل تنسيق الإكسسوارات العصرية والحقائب العصرية والأحذية المميزة مع الفستان القطيفة، فكل هذه الإكسسوارات تمنحك إطلالة أنيقة وجذابة عند ارتداء هذه الصيحة.
لو عندك سهرة.. الفستان المخملي يسيطر على تصميمات 2020
لو عندك سهرة.. الفستان المخملي يسيطر على تصميمات 2020
لو عندك سهرة.. الفستان المخملي يسيطر على تصميمات 2020
لو عندك سهرة.. الفستان المخملي يسيطر على تصميمات 2020
لو عندك سهرة.. الفستان المخملي يسيطر على تصميمات 2020
لو عندك سهرة.. الفستان المخملي يسيطر على تصميمات 2020
لو عندك سهرة.. الفستان المخملي يسيطر على تصميمات 2020
لو عندك سهرة.. الفستان المخملي يسيطر على تصميمات 2020
لو عندك سهرة.. الفستان المخملي يسيطر على تصميمات 2020
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موضة شتاء 2019.. الجاكيت التايجر لإطلالة مميزة .. صور

هنا الزاهد وياسمين صبري.. استوحي تصميمات الفستان القطيفة من ذوق النجمات

لإطلالة جذابة.. الكاروهات تسيطر على موضة شتاء 2020 ..صور

لإطلالة جذابة.. البلوزة القطيفة موضة شتاء 2019

لوك النهاردة.. الجيبة بليسيه لإطلالة أنيقة في شتاء 2020

لوك النهاردة.. الـ Trench coat لإطلالة جذابة وعصرية في شتاء 2020

ترشيحاتنا

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في شباك ويست هام

عائد من الصين: جميع المصريين فكروا في العودة للقاهرة بعد انتشار فيروس كورونا ..فيديو

صحيفة بلجيكية: ويسترلو يتواصل مع ميدو بسبب موسيس

رد فعل محمد صلاح بعد طلب لاعب ويست هام تبادل القميص معه ..فيديو

فى ذكرى رحيل فيروز .. سر توقفها عن التمثيل.. وشقيقتها وابنة عمها فنانتان شهيرتان

بـ الأسود المطرز.. إسعاد يونس بإطلالة جديدة تبرز خسارتها للوزن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عندك سهرة.. الفستان المخملي يسيطر على تصميمات 2020

بفستان جلد وبالطو.. درة تخطف الأنظار في باريس

بـ بنطلون غير تقليدي.. والدة ملك قورة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور