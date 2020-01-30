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فن

عبد الرحيم كمال: كنت أتمنى العمل مع شريف عرفة من زمان

الخميس 30/يناير/2020 - 12:30 ص
عبد الرحيم كمال
عبد الرحيم كمال
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أحمد إبراهيم

شهدت دار الأوبرا عرض فيلم "الكنز 2"  الـ ٤٦ في مركز الإبداع ضمن فعاليات اليوم الخامس لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، بحضور مؤلف الفيلم السيناريست عبدالرحيم كمال وأقيمت ندوة أدارها الناقد محمد السيد عبد الرحيم.


من جانبه، قال "كمال"، "الحقيقة أن الفيلم كان مكتوبًا به جزء واحد فقط، ولكن عدد الصفحات والمشاهدة تزايدت، وفي أي عمل تكون هناك ثلاثة عناصر أساسية، وهو المؤلف والمخرج والجهة الإنتاجية، وطالما لا يوجد بطل منفرد والعمل بطولة جماعية، وبعد النقاشات اتفقنا علي أن يكون جزئين"، لافتا إلى أنه طالما العمل خرج على الشاشة أصبح ملك الجمهور.


وأشار إلى أن فكرة الفيلم تاريخية ويعرض ثلاثة أزمنة من العصر الفرعوني حتى مرحلة السبعينيات، وكانت المغامرة كاملة وهو في حد ذاته شيء ممتع.


وتدخل مدير الندوة ليسأل عن السيناريو خاصة أنه في أزمنة مختلفة وشخصيات كثيرة وكلهم نجوم في تركيب الحدوتة أو السرد السيناريو مركب جدا .


فقال كمال "في الواقع تحدثت مع المخرج شريف عرفة ايام عرض مسلسل "شيخ العرب همام في 2010"، وهو مخرج لديه القدرة في التعامل مع عدة أزمنة وعلاقته بالتاريخ، ولذلك عملنا بشكل متواصل على كتابة فيلم الكنز، وعقدنا العديد من الجلسات والمناقشات فهو شخص لديه رؤية صائبة وكنت أتمنى العمل معه وسعيد بهذه التجربة".


وأضاف عبدالرحيم أن علاقتي ككاتب بالزمن علاقة قديمة ومركبة من بداية مسلسل "الخواجة عبد القادر "و"اهودا اللي صار" لأن التاريخ دائما يعيد نفسه من ماضي وحاضر ومستقبل لأنه امتداد للتجربة وكانت تجربة الفيلم علي التشكيل الزمني بالاشتراك مع شريف عرفة من خلال اختيار الورق والتركيز علي المناطق التاريخية الحساسة مميزة.

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