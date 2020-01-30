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رياضة

ليس الأفضل .. تقييم محمد صلاح بعد فوز ليفربول على ويست هام بالدوري الإنجليزي

الخميس 30/يناير/2020 - 12:12 ص
صلاح أثناء لقاء ويست
صلاح أثناء لقاء ويست هام
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أحمد هاني
قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مضيفه ويست هام يونايتد بهدفين دون رد، وذلك  في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "لندن" الأوليمبي، والمؤجلة من شهر ديسمبر الماضي وذلك في إطار الجولة الـ18 من عمر الدوري الإنجليزي.

وحصل صلاح على 7.9 من 10 بعد لمسه الكرة 49 مرة طوال الفترة التي شارك فيها أمام ولفرهامبتون، وفقًا لشبكة "هوسكورد" العالمية، وهو ثاني أعلى تقييم بعد تشامبرلين.

صلاح سدد 5 مرات على المرمى، اثنتان منها بين الثلاث خشبات وجاءت دقة تمريراته بنسبة 81%.

وغاب عن ليفربول في تلك المواجهة السنغالي ساديو ماني، أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، وذلك بسبب إصابة الركبة التي تعرض لها خلال مباراة ولفرهامبتون الأخيرة بالدوري الممتاز.

وأصبح رصيد ليفربول 70 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، وخلفه مانشستر سيتي برصيد 51 نقطة، وخلهم ليستر سيتي برصيد 48 نقطة بالمركز الثالث، وفي المركز الرابع تشيلسي برصيد 40 نقطة.
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