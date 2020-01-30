أبو غريبة: الأدوية الجديدة تساعد مع الجراحة فى القضاء على الأورام بشكل نهائى

صرح الدكتور " ماجد أبو غربية" رئيس قسم اكتشاف الدواء بجامعة تمبل، وصاحب براءات اختراع للعديد من الأدوية منها أدوية لـ سرطان الثدى حول أهم العلاجات والخطوات الجديدة فى عالم الأدوية لـ مرضى السرطان





وتابع أنه سوف يكون ورشتين للعمل على الأبحاث واكتشاف الأدوية، وكيفية التعديل الجينى فى الخلايا ومحاربتها بأدوية جديدة ذكية تزيد من نسبة الشفاء بأقل الآثار الجانبية الممكنة.





وأضاف " ماجد أبو غربية" أن الطرق الحديثة لأكتشاف الأدوية والعلاجات سوف تزيد من نسبة الشفاء بشكل كبير على عكس العلاجات القديمة التى كانت تهدف فى القضاء على الورم وليس على الخلية نفسها.





كما قال " أبو غربية" إن الفتيات والسيدات صغار السن يجب أن يتابعوا الحالة الصحية لديهم بشكل مستمر، وخاصة فى حالة وجود حالات وراثية لدى العائلة.





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