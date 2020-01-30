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توك شو

بسبب اسمها.. شريف عامر يداعب مواطنة صينية على الهواء.. فيديو

الخميس 30/يناير/2020 - 01:07 ص
شريف عامر يداعب مواطنة
شريف عامر يداعب مواطنة صينية على الهواء
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كـريـم الـخـطـيـب
قدم الإعلامي شريف عامر عبر برنامجه «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» حلقة خاصة باستضافته لمواطن مصري عائد من الصين وزوجته الصينية.

وداعب الإعلامي شريف عامر، الزوجة الصينية على الهواء عندما سألها عن اسمها الصيني، قائلًا «أنت اسمك إيمان بالمصري، وما اسمك بالصيني؟ هل تتحدثين اللغة العربية؟»، فردت «ما بلاش الاسم صعب».

وقالت الزوجة الصينية، إن حماتها هي التي اختارت لها اسم إيمان لأن اسمها الصيني صعب»، مشيرة إلى أنها جاءت من الصين إلى مصر برفقة زوجها وطفلتيها أنجلينا وأمينة.

من جانبه، أكد ابراهيم نجم، مصري عائدا من الصين، أنه عاد بسبب ظهور فيروس كورونا نهاية عام 2019 في مدينة «ووهان» الصينية، وذلك في سوق كان يتم البيع فيه بطريقة غير شرعية حيوانات برية. 

وأضاف "نجم"، أن فيروس كورونا  انتقل من خفاش إلى الإنسان، مشيرا إلى أن المرض بدأ في الانتشار بصورة كبيرة  والحكومة الصينية بذلت جهودا كبيرة للسيطرة على المرض.

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