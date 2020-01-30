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تعليم

مارس المقبل بألسن عين شمس.. كل ما تريد معرفته عن منتدى شباب الباحثين

الخميس 30/يناير/2020 - 08:14 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
تستعد كلية الألسن بـ جامعة عين شمس ، لتنظيم فعاليات "منتدى شباب الباحثين في الأدب واللغة والترجمة من النظرية إلى الدراسات التطبيقية" فى الفترة من 16-18  مارس 2020.

وتسعي الكلية إلى تحقيق أهدافها وأهداف المنتدى من خلال إتاحة الفرصة أمام شباب الباحثين للتعرف على أهمية الدراسات التطبيقية، بإعتبارها التوجه البحثي الرئيسي للدولة والجامعة، وتسهيل انفتاح الباحثين الجدد في الأدب واللغة والترجمة  على المجالات التطبيقية في تلك التخصصات؛ ومن ثم جذب شباب الباحثين إلى موضوعات بحثية تطبيقية ترتبط بالاحتياجات الفعلية للمجتمع. وفى هذا الإطار.
وتتمثل أهداف "منتدى شباب الباحثين في : التواكب مع اهتمام الدولة والجامعة بالبحوث التطبيقية ، والتأصيل لمفهوم التطبيق في الأدب واللغة والترجمة ، وإلقاء الضوء على  المجالات التطبيقية في الأدب واللغة والترجمة ، التواكب مع التوجهات العالمية في البحث العلمي القائم على التطبيق،  وفتح باب الحوار و النقاش بين الباحثين والدارسين فى التخصصات المختلفة في إطار معالجة الإشكاليات المطروحة في مجالات التطبيق في الأدب واللغة والترجمة، و فتح آفاق البحث العلمي التطبيقي الحديث أمام الباحثين ، وعرض نماذج بحثية للدراسات التطبيقية في مجالات الأدب واللغة والترجمة

أما عن شروط المشاركة في المنتدى فتتمثل في : أن يكون البحث مرتبطًا بمحاور المنتدى ، وإرسال الملخص في الموعد المحدد باللغة العربية في حدود 250 كلمة ، وأن تكون المادة الخاصة بالعرض باللغة العربية لتعميم الإفادة في حدود 2000 كلمة (علمًا بأن العرض سيكون باستخدام عرض تقديمي PPT) على أن يكون الوقت المخصص للعرض هو 20 دقيقة، و10 دقائق للمناقشة.

 ويتم الالتزام بالمعايير المتعارف عليها لإلقاء البحوث العلمية في المنتدى ، وتشمل الآتي: شمولية المادة العلمية لجميع مكونات البحث (مقدمة – أهداف – منهجية – نتائج – توصيات) ، واستخدام الصور أو الأشكال أو التسجيلات الصوتية أو مقاطع الفيديو لجذب انتباه الحضور وبما يتناسب مع المادة العلمية المعروضة ، والالتزام بالوقت المحدد للعرض ، و وضوح الشرائح (كتابة العناوين والنقاط الرئيسية بوضوح – تناسق الخلفية – مراعاة عدد السطور وحجم الخط ونوعه) ، و وضوح صوت الباحث وثقته بنفسه.
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