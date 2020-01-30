أحمد الشناوي: حالات طرد 3 لاعبين من نادي مصر أمام بيراميدز صحيحة

أكد الحكم الدولي السابق أحمد الشناوي، أن حالات طرد ثلاثة لاعبين من إف سي مصر بمباراة بيراميدز التي أقيمت مساء أمس، الأربعاء، و أدارها تحكيميًا طارق مجدي، بعد أن شهدت جدلًا واسعًا.





وقال "الشناوي"، في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت"، "كان هناك خطأ على لاعب بيراميدز ولكن الحكم احتسب الخطأ على لاعب إف سي مصر بل أعطى له بطاقة صفراء غير مستحقة، و طرد لاعب إف سي مصر في الإنذار الثاني كان صحيحًا".





وأوضح "حالات الطرد الـ3 مستحقة، وبالتأكيد كانت هناك تصرفات غير مسؤولة من اللاعبين وتجاوزوا".





يذكر أن عبد الناصر محمد قد هاجم حكم المباراة عقب اللقاء، مؤكدًا أنه شكوى الحكم لاتحاد الكرة ما زالت تحت الدراسة.