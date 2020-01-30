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سلمى أنور: الجماعات الإرهابية تتسم بصفات متشابهة على مر العصور

الخميس 30/يناير/2020 - 08:03 ص
سلمى أنور باحثة فى
سلمى أنور باحثة فى العلوم السياسية
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البهي عمرو

قالت سلمى أنور، باحثة في العلوم السياسية، إن الجماعات المغلقة منذ تنظيم الحشاشين والدولة العباسية وما قبلها وهم جيوب شبه مغلقة ولا نعرف عنهم شيئا.

وأضافت سلمى أنور باحثة فى العلوم السياسية ، خلال حوارها ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقديم الإعلامي رامى رضوان، أنه بعد تسليط الأضواء على تلك الجماعات تم فهم ما يتحدثون فيه ويفكرون فيه بعد التطور المعلومات.

وأشارت سلمى أنور ، إلى أن الجماعات الإرهابية تتسم بصفات متشابهة على مر العصور، وطرق التجنيد متطابقة، وأكدت أن الضحايا الذى يقعون فى تلك الجماعات متقاربين على مر التاريخ.

ولفتت سلمى أنور، إلى أن المجند له سمات واحدة على مر العصور ومع تطور الزمان، وقالت إن تنظيمات الجماعة غامضة.

وأوضحت سلمى أنور باحثة في العلوم السياسية، أن قطب نزل الميدان بمنطق المحارب "لو هتخيرني بين أنا أموت ولا أنت تموت يبقى أنت تموت، لأنه شايف إنه بيصنع تاريخ، ولأن لديه بذرة فيلسوف ومفكر فهو يرى تطور المجتمعات لفترات طويلة، ولما ينظر إلى تطور المجتمع في ألف سنة فإيه يعني أما الدلتا تروح أو حتى يموت مليون والمهم إن الأمة المصرية فتية وتجيب غيرهم".

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