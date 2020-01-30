مؤتمر التنمية المستدامة وحلول الطاقة والمياه في العمارة الحديثة.. السبت

تعقد إحدى شركات المتخصصة في مجال البناء والتشييد مؤتمرا بعنوان "التنمية المستدامة وحلول الطاقة والمياه فى العمارة الحديثة" يوم السبت القادم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بمشاركة جمع كبير من المطورين العقاريين وخبراء العمارة والديكور والاستشاريين الهندسيين.

يتضمن جدول أعمال المؤتمر العديد من الفعاليات المنقسمة إلى جلستين أبرزها كيفية تعامل الدولة مع ملف الطاقة المستدامة خلال السنوات القليلة الماضية، وما هي استراتيجيتها في المستقبل القريب على الأقل خلال السنوات الخمس القادمة.

يشمل جدول فعاليات المؤتمر تحديد الدور المنوط به الدولة، وهل سيقتصر إدخال هذا النوع من الطاقات للمدن الجديدة (مدن الجيل الرابع) فقط، أم أن هناك خطة للإحلال.. وما هو دور شبكات الكهرباء الموجودة هل هي صالحة لاستيعاب ونقل مثل هذه الطاقات، ودور الدولة والشركات فى توصيل فكر التنمية المستدامة بالتحديد (الطاقة المستدامة – ترشيد وإعادة استخدام المياه) وتسويقه للعمال.

ويدير الجلسة الأولى الدكتور عادل مهني رئيس الجمعية الأورومتوسطية للتنمية المستدامة بباريس أما الجلسة الثانية فيديرها الكاتب الصحفى عاطف عبدالغنى بالاضافة الى العديد من الخبراء والاستشاريين الهندسيين .