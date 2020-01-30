AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مؤتمر التنمية المستدامة وحلول الطاقة والمياه في العمارة الحديثة.. السبت

الخميس 30/يناير/2020 - 12:54 ص
صدى البلد
Advertisements

تعقد إحدى شركات المتخصصة في مجال البناء والتشييد مؤتمرا بعنوان "التنمية المستدامة وحلول الطاقة والمياه فى العمارة الحديثة" يوم السبت القادم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بمشاركة جمع كبير من المطورين العقاريين وخبراء العمارة والديكور والاستشاريين الهندسيين.

يتضمن جدول أعمال المؤتمر العديد من الفعاليات المنقسمة إلى جلستين أبرزها كيفية تعامل الدولة مع ملف الطاقة المستدامة خلال السنوات القليلة الماضية، وما هي استراتيجيتها في المستقبل القريب على الأقل خلال السنوات الخمس القادمة.

يشمل جدول فعاليات المؤتمر تحديد الدور المنوط به الدولة، وهل سيقتصر إدخال هذا النوع من الطاقات للمدن الجديدة (مدن الجيل الرابع) فقط، أم أن هناك خطة للإحلال.. وما هو دور شبكات الكهرباء الموجودة هل هي صالحة لاستيعاب ونقل مثل هذه الطاقات، ودور الدولة والشركات فى توصيل فكر التنمية المستدامة بالتحديد (الطاقة المستدامة – ترشيد وإعادة استخدام المياه) وتسويقه للعمال.

ويدير الجلسة الأولى الدكتور عادل مهني رئيس الجمعية الأورومتوسطية للتنمية المستدامة بباريس أما الجلسة الثانية فيديرها الكاتب الصحفى عاطف عبدالغنى بالاضافة الى العديد من الخبراء والاستشاريين الهندسيين .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء أعمال مؤتمر الهندسة الكيميائية للصناعات التحويلية والتنمية الاقتصادية

قطامش: سوق العقارات يعاني ضعف القوة الشرائية

القاهرة تستضيف منتدى آفاق لتوليد الكهرباء.. رئيس الوزراء يشهد الجلسة الافتتاحية ويؤكد: فرصة لتطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية.. شاكر: مصر مستعدة لتبادل الخبرات مع أشقائها العرب

جلسات فكر17 المتخصّصة تناقش مستقبل التكنولوجيا في الوطن العربي

برعاية رئيس الوزراء.. الأهرام تطلق مؤتمرها السنوي حول الطاقة

بحضور وزيري البترول و الكهرباء..الأهرام تطلق النسخة الثالثة من مؤتمرها السنوي للطاقة 29 ديسمبر

ترشيحاتنا

حقيقة استقالة إيهاب جلال من تدريب المصري بعد السقوط أمام الجونة

شيكابالا يوجه التهنئة لـ جونيور أجاي لاعب الأهلي.. بهذه الطريقة

فى ذكرى رحيل فيروز .. سر توقفها عن التمثيل.. وشقيقتها وابنة عمها فنانتان شهيرتان

الإعلامي شريف عامر يرتدي كمامة على الهواء تجسيدا لمكافحة فيروس كورونا .. فيديو

مصر الجديدة وعين شمس.. قطع المياه عن 11 منطقة بسبب كسر خط رئيسي

أول تحرك دولي من الرئيس الفلسطيني ضد خطة ترامب للسلام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد وبالطو.. درة تخطف الأنظار في باريس

بـ بنطلون غير تقليدي.. والدة ملك قورة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

بفستان مخملي أنيق.. زهير مراد يستعرض أحدث إطلالة لـ أحلام