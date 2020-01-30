أخبار التوك شو | مرض أكثر فتكًا من فيروس كورونا.. شريف عامر يظهر بكمامة على الهواء.. وتفاصيل عن أول أسرة صينية مصابة بالإمارات

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الأربعاء، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:





عرضت قناة "روسيا اليوم" تقرير فيديو يؤكد قرب مراكز الأبحاث الروسية من إيجاد لقاح مضاد لفيروس كورونا.





وقال "بافل فولتشكوف"، مدير مختبر الهندسة الوراثية التابع لمعهد الفيزياء والرياضيات بموسكو، إنهم يمتلكون المعلومات عن تسلسل فيروس كورونا، وأنهم يستطيعون صناعة الدواء المضاد.





قال الدكتور سيف درويش، استشاري الصحة العامة في دبي، إنه تم الإعلان عن وجود أسرة صينية متواجدة فى الإمارات مصابة ـبفيروس كورونا.





قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه كان متواجدًا في مجلس النواب لإقرار تعديلات قانون السكك الحديد يوم الأثنين الماضي.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن الخائن محمد مرسي العياط هو من قرر التنازل عن أرض مصر لصالح قطاع غزة.





قال الدكتور عبد الهادي مصباح استشاري المناعة، إن هناك تهويلا إعلاميا شديدا حول فيروس كورونا.





قام الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر بأرتداء كمامة على الهواء لمكافحة فيروس كورونا وذلك خلال إستضافته لعائلة مصرية قادمة من الصين.





قالت الإعلامية بسمة وهبة، فى أول ظهور لها بعد حريق شقتها فى الأيام الماضية،" إنها قامت بتوجيه النصائح للمواطنين ولكن نسيت نفسها".