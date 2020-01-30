القومي للإعاقة يشارك دار الكتب والجايكا في ورشة كتاب ديزي الناطق بمعرض القاهرة للكتاب

شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم، في ورشة عمل تجربة كتاب "ديزي الناطق" للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، التي نظمتها دار الكتب والوثائق القومية المصرية بالتعاون مع هيئة التعاون الدولية اليابانية "جايكا" في جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 خلال هذا العام .





وخلال الورشة قام الأطفال ذوو الإعاقة البصرية بتجربة كتاب "ديزي" الناطق، من خلال الاستماع لعدد من الكتب المقروءة ضمن حوالي 8 كتب معظمها للأطفال ذوي الإعاقة البصرية، وتجاوب عدد كثير من الأطفال المشاركين مع منظمي الورشة، مقدمين عددًا من المقترحات حول هذه التجربة .





ويعد كتاب "ديزي" الناطق حل تقني لتوفير المعلومات والمعرفة بطريقة سهل ومتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وهو عبارة عن مجموعة من المعايير المنشورة تم تطويرها ومتابعتها عن طريق إتحاد شراكات كتاب النظام المعلوماتي الرقمي "ديزي"، والذي أنشى عام 1996، ويتمتع بمزامنة الصوت مع النص، وسهولة التصفح، فضلًا عن إمكانية تعديل سرعة النص وإمكانية إستخدامه مع مجموعة متنوعة من الواجهات مثل شاشة برايل، بالإضافة إلى إمكانية إستخدامة مع عدد مختلف من الأجهزة كالكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة .



