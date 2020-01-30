شوقي غريب يتحدث عن مشاركة محمد صلاح بأولمبياد 2020 بطوكيو

أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه ينوي استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للقائمة التي ستشارك في أولمبياد طوكيو.





وقال شوقي غريب، عبر تصريحات متلفزة بقناة "أون سبورت"، "علينا إرسال قائمة أولية تضم 50 لاعبا، صلاح سيكون رقم 1 في القائمة، باعتباره استدعاء رسميا لكن مشاركة صلاح في الأولمبياد تبقى بيده، وترتبط أيضا بعوامل أخرى، لأن منافسات كرة القدم بالدورة الأولمبية تقام خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس، وتتزامن مع فترات الإعداد وبداية الدوري".





واستطرد شوقي غريب "حتى الآن، أعاني من مشكلة في حراسة المرمى، لا يشارك سوى محمود جاد بصفوف إنبي، أما محمد صبحي لعب مباراة واحدة، وعمر رضوان وعمر صلاح لم يشاركا من الأساس، مما يسبب لنا قلقا".





وأوضح شوقي غريب "سيتم قيد حارسي مرمى فقط في القائمة، لذا أفضل الانتظار لشهر يونيو المقبل، وإذا لم يشارك أحد سوف اضطر إلى استدعاء حارس مرمى كبير، وأؤكد سأعلن عن قراري النهائي بشأن الثلاثي الكبار لشهر يونيو المقبل".





وتابع شوقي غريب "عقدت جلسة مع مسؤولي اتحاد الكرة، وطلبت خوض 4 مباريات ودية ضد المنتخبات التي تأهلت للأولمبياد خلال الأجندة الدولية بشهري مارس ويونيو".





واستكمل شوقي غريب حديثه "لقد تأهل للأولمبياد 12 منتخبا، وهم فرنسا وإسبانيا وألمانيا ورومانيا.. لديهم نجوم كبار سيشاركون في البطولة، إضافة إلى السعودية وكوريا الجنوبية وأستراليا من آسيا، ومصر وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا إضافة إلى اليابان ونيوزلندا".





واختتم شوقي غريب كلامه "لدينا عروض للعب في اليابان والإمارات وإسبانيا وكوريا الجنوبية، واستعرضت كل هذه العروض في جلسة مع مسؤولي اتحاد الكرة"



