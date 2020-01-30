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عائد من الصين: جميع المصريين فكروا في العودة للقاهرة بعد انتشار فيروس كورونا ..فيديو

الخميس 30/يناير/2020 - 03:25 ص
ابراهيم نجم، مصري
ابراهيم نجم، مصري عائدا من الصين
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كـريـم الـخـطـيـب
قال إبراهيم نجم، مصري عائد من الصين، إن جميع المصريين في الصين فكروا في العودة للقاهرة بعد انتشار فيروس كورونا، موضحا أن هناك إجلاء بالفعل من قبل بعض الدول لمواطنيها بالإخلاء من «ووهان» الصينية.

وأضاف «إبراهيم نجم» خلال لقائه الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» أن أسرته كانت قلقة عليه بعد انتشار الفيروس، موضحا أنه أثناء تواجده في الصين كان يرتدي الكمامة.

وأشار العائد من الصين، إلى أنه كان يعيش في ولاية قريبة من «ووهان»، مصدر انتشار فيروس كورونا، موضحا أن الحكومة الصينية بذلت مجهودات كبيرة للسيطرة على الفيروس.

ولفت إلى أنه يعمل في مجال التجارة في الصين، مشيرا إلى أنه من حسن الحظ الصين أن الفيروس تصادف ظهوره مع الإجازات في البلاد.

وأضاف أنه قالوا عن فيروس كورونا هناك في الصين أنه أنتقل من الحيوان للإنسان، مضيفا أن هناك مناطق في الصين مغلقة تماما ولا احد يستطيع الدخول أو الخروج وهناك مناطق قام الجيش بإغلاقها تماما.  
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