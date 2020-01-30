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رياضة

مارسيلو يصل إلى مباراته الـ 500 ويقترب من تحطيم رقم روبيرتو كارلوس

الخميس 30/يناير/2020 - 07:38 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تأهل فريق ريال مدريد إلى ربع النهائي بفوزه بأربعة أهداف مقابل لا شيء في شباك مضيفه ريال سرقسطة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "لاروماريدا" بدور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وشارك البرازيلي مارسيلو حسب ما نشرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، في مباراته الـ 500 بقميص الميرنجي في مختلف المسابقات.
 
ويعد مارسيلو ثاني أكثر لاعب غير إسباني "أجنبي" يصل إلى 500 مباراة مع ريال مدريد، بعد مواطنه روبيرتو كارلوس صاحب الـ527 مباراة.

كما شهدت المباراة إنهاء الفرنسي كريم بنزيما صيامه عن التسجيل في عام 2020، وأحرز الهدف الرابع لصالح ريال مدريد قبل 10 دقائق على نهاية الـ90 دقيقة.

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