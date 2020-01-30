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أخبار العالم

تفاصيل اجتماع التحالف الدولي ضد داعش في الدنمارك

الخميس 30/يناير/2020 - 07:38 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، بيانًا كشفت فيه تفاصيل اجتماع ممثلين عن الدول المشاركة التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة، في كوبنهاجن بدعوة من وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود. 

وقال البيان إن "الاجتماع أكد عزم التحالف على مواصلة العمليات القتالية ضد التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق، مشددًا على أهمية احترام القانون الدولي والإنسان وحماية المدنيين وحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". 

وأضاف: "وافق قادة التحالف على تعزيز التعاون المشترك من أجل ضمان حرمان التنظيم من تشكيل جيب إقليمي جديد، فلم يعد داعش يسيطر على الأراضي التي كان يسيطر عليها في 2014 في سوريا والعراق، فقد تم تحرير أكثر من 8 مليون شخص من قبضته". 

وتابع البيان: "سيواصل الائتلاف تعزيز دعمه وشركاته الوثيقة مع الحكومة العراقية وقوات الأمن العراقية وشركائنا في المنطقة في جهودهم المستمرة لتقليص قدرات داعش وضمان عدم تمكنه من الظهور مرة أخرى".

واستطرد: "يجب أن نستمر في زيادة أشكالنا المختلفة للمساعدة ودعم الاستقرار في المناطق المحررة. ففي العراق ، يظل التحالف ملتزمًا بالعمل مع الحكومة والشعب العراقي لبناء دولة آمنة ومستقرة ومزدهرة مع الاحترام الكامل للسيادة العراقية. كما سنواصل الحوار الوثيق مع الحكومة العراقية حول التدابير المناسبة لتكييف الكفاءة التشغيلية وتنسيق جهودنا الجماعية لهزيمة داعش".

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