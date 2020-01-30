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رياضة

كم نقطة يحتاجها ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميا

الخميس 30/يناير/2020 - 08:33 ص
ليفربول
ليفربول
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أحمد هاني
=واصل فريق ليفربول تحقيق الإنتصارات بفوز الـ23 على مضيفه ويست هام يونايتد بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "لندن" الأولمبي.

بعد ليفربول على ويست هام يونايتد ضمن الجولة المؤجلة أصبح الريدز على بعد 24 نقطة فقط من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن الممكن أن يكون يوم حصد اللقب بشكل رسمي لصالح فريق ليفربول يوم 4 أبريل 2020 هو موعد تتويجهم باللقب، وهو اليوم الموافق مباراة الريدز مع مانشيستر سيتي. 

وأصبح رصيد ليفربول 70 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، وخلفه مانشستر سيتي برصيد 51 نقطة، وخلفهم ليستر سيتي برصيد 48 نقطة بالمركز الثالث، وفي المركز الرابع تشيلسي برصيد 40 نقطة.

ويملك فريق مانشستر يونايتد الرقم القياسي في أسرع وقت حصد فيه لقب الدوري الإنجليزي ، وكان ذلك في موسم 2000-2001 عندما حقق الدوري الإنجليزي في 14 أبريل 2001، أي قبل انتهاء الموسم بخمسة أسابيع.


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