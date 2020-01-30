AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

6 نصائح للتعامل مع الاضطراب العاطفي الموسمي

الخميس 30/يناير/2020 - 05:37 ص
الاضطراب العاطفى
الاضطراب العاطفى الموسمى
Advertisements
هاجر هانئ
قالت الدكتورة سالي الشيخ، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، إن الاضطراب العاطفي الموسمي نوع من الاضطرابات المرتبطة بالتغيرات الموسمية وينتج عنه تقلبات في المزاج.

وأشارت سالى الشيخ، إلى أن أعراض الاضطراب العاطفي من السلوكيات الاكتئابية التي تحدث مع بداية فصل الشتاء وفصل الخريف، بسبب قلة الضوء مما يؤثر على ساعة جسمك البيولوجية، وتتمثل أعراضه. 

-إيجاد صعوبة شديدة في الاستيقاظ صباحا حتى بعد ليله طويله من النوم العميق
-التعرض للإرهاق بسبب الامور الروتينية خلال اليوم
-انخفاض النشاط المهم وزيادة الشهية

ونصحت استشارى العلاقات الاسرية، ببعض الأمور التى يجب القيام بها و مراعاتها منها:

-العلاج بالضوء والتعرض للشمس لمده تصل ل 10: 15 دقيقه يوميا وزيادتها يوميا الي 30: 40 دقيقه
-ممارسة الرياضة
-المشي في الهواء الطلق خاصة في الفترات الصباحية
-التخلص من الافكار السلبية لتحسين الحالة المزاجية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرياضة والإقلاع عن التدخين.. كيف تحمي نفسك من هشاشة العظام؟.. فيديو

احذر مضاعفاته .. 3 طرق لمعالجة الاكتئاب

الاكتئاب مرض العصر.. ينتقل بالوراثة.. الانتحار واضطرابات النوم أبرز أعراضه.. ويسبب زيادة الوزن.. وإليك طرق علاجه

لو نسي يغسل أسنانه.. تعرف على أعراض الزهايمر عند كبار السن

لو بتعانى من عدم التركيز.. ابتعد عن هذه العادات

3 طرق للتخلص من اكتئاب الشتاء الموسمي.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

شوبير يحسم مصير استقالة إيهاب جلال من تدريب المصري

مدرب بيراميدز يقلل من غياب عبد الله السعيد أمام الأهلي .. فيديو

أخبار الرياضة.. قرار جديد من الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني .. وغياب عبدالله السعيد نجم بيراميدز عن مواجهة الأحمر

ليبيا.. اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني وميليشيات أردوغان جنوب طرابلس

في ذكرى رحيلها.. صدمة قوية لـ فيروز من فاتن حمامة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على ويست هام يونايتد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عندك سهرة.. الفستان المخملي يسيطر على تصميمات 2020

بفستان جلد وبالطو.. درة تخطف الأنظار في باريس

بـ بنطلون غير تقليدي.. والدة ملك قورة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور