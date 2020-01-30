6 نصائح للتعامل مع الاضطراب العاطفي الموسمي

قالت الدكتورة سالي الشيخ، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، إن الاضطراب العاطفي الموسمي نوع من الاضطرابات المرتبطة بالتغيرات الموسمية وينتج عنه تقلبات في المزاج.





وأشارت سالى الشيخ، إلى أن أعراض الاضطراب العاطفي من السلوكيات الاكتئابية التي تحدث مع بداية فصل الشتاء وفصل الخريف، بسبب قلة الضوء مما يؤثر على ساعة جسمك البيولوجية، وتتمثل أعراضه.





-إيجاد صعوبة شديدة في الاستيقاظ صباحا حتى بعد ليله طويله من النوم العميق

-التعرض للإرهاق بسبب الامور الروتينية خلال اليوم

-انخفاض النشاط المهم وزيادة الشهية





ونصحت استشارى العلاقات الاسرية، ببعض الأمور التى يجب القيام بها و مراعاتها منها:





-العلاج بالضوء والتعرض للشمس لمده تصل ل 10: 15 دقيقه يوميا وزيادتها يوميا الي 30: 40 دقيقه

-ممارسة الرياضة

-المشي في الهواء الطلق خاصة في الفترات الصباحية

-التخلص من الافكار السلبية لتحسين الحالة المزاجية