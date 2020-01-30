ليفربول يغازل محمد صلاح بـ عبارات مثيرة عقب الفوز أمام ويست هام يونايتد

واصل فريق ليفربول الإنجليزي، احتفاله بالفوز أمام ويست هام يونايتد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب "لندن" الأولمبي ، والمؤجلة من شهر ديسمبر الماضي في إطار الجولة الـ18 من عمر الدوري الإنجليزي.





وتعرض ديفوك أوريجي، في الدقيقة 34 لعرقلة داخل منطقة الجزاء ليحتسب حكم المباراة ضربة جزاء على الفور نفذها الفرعون المصري محمد صلاح الذي سددها على يسار الحارس بكل سهولة.

ونجح ليفربول في تسجيل ثاني الأهداف من هجمة مرتدة سريعة قادها محمد صلاح بعد أن مرر الفرعون كرة بوجه القدم إلى زميله تشامبرلين الذي سجلها في الشباك بعد انفراده بالحارس فابيانسكي.





ونشر الحساب الرسمي لـ ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " عددا من الصور لـ محمد صلاح.





وعلق على الصور " هدف وتمريرة حاسمة من الملك المصري صلاح! ... ليلة رائعة "





وكتب " فديت هذا الجمال! ".



