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مرأة

لوك النهاردة.. الكارديجان التريكو أبرز صيحات شتاء 2020

الخميس 30/يناير/2020 - 06:51 ص
الكارديجان التريكو
الكارديجان التريكو
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هاجر هانئ
تبحث دائما كل سيدة وفتاة عن أبرز صيحات الموضة  لكى يتمتعن بإطلالة أنيقة وجذابة مواكبة لصيحات الموضة العالمية، وذلك لأن الموضة من أكثر الأمور التى تشغل بال كل فتاة.

فيعد الكارديجان التريكو من أبرز الصيحات التى تتربع على عرش موضة شتاء 2020، فهو من قطع الملابس المميزة التي تتناسب مع فصل الشتاء وتمنحك مظهرا جذابا و عصريا.

وتتميز الكارديجان التريكو بتنوع تصميماتها وألوانها المختلفة التى تتناسب مع مختلف الأذواق، فمن السهل تنسيق هذه الصيحة مع قطع الملابس الأخرى، كما يتمتع الكارديجان التريكو بأن ألوانه عادة تكون جذابة و متناسقة مع موسم الشتاء.

لوك النهاردة.. الكارديجان التريكو أبرز صيحات شتاء 2020
لوك النهاردة.. الكارديجان التريكو أبرز صيحات شتاء 2020
لوك النهاردة.. الكارديجان التريكو أبرز صيحات شتاء 2020
لوك النهاردة.. الكارديجان التريكو أبرز صيحات شتاء 2020
لوك النهاردة.. الكارديجان التريكو أبرز صيحات شتاء 2020
لوك النهاردة.. الكارديجان التريكو أبرز صيحات شتاء 2020
لوك النهاردة.. الكارديجان التريكو أبرز صيحات شتاء 2020
لوك النهاردة.. الكارديجان التريكو أبرز صيحات شتاء 2020
لوك النهاردة.. الكارديجان التريكو أبرز صيحات شتاء 2020
لوك النهاردة.. الكارديجان التريكو أبرز صيحات شتاء 2020
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