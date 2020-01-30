الخارق محمد صلاح.. ليفربول يعلن رجل مباراة ويست هام يونايتد

التي جمعت الفريقين بملعب "لندن" الأولمبي، والمؤجلة من شهر ديسمبر الماضي في إطار الجولة الـ18 من عمر الدوري الإنجليزي.





ونشر الحساب الرسمي لـ ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لـ محمد صلاح وفوق رأسه التاج.





وعلق النادي "هدف واسيست وجائزة رجل المباراة لـ الخارق محمد صلاح".





وتعرض ديفوك أوريجي في الدقيقة 34 للعرقلة داخل منطقة الجزاء ليحسم حكم المباراة ضربة جزاء على الفور تصدر لها الفرعون المصري محمد صلاح الذي سددها على يسار الحارس بكل سهولة.







ونجح ليفربول من تسجيل ثاني الأهداف من هجمة مرتدة سريعة قادها محمد صلاح بعد أن مرر الفرعون كرة بوجه القدم إلى زميله تشامبرلين الذي سجلها في الشباك بعد انفراده بالحارس فابيانسكي.



وأصبح رصيد ليفربول 70 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، وخلفه مانشستر سيتي برصيد 51 نقطة، وخلهم ليستر سيتي برصيد 48 نقطة بالمركز الثالث، وفي المركز الرابع تشيلسي برصيد 40 نقطة.



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