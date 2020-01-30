خبيرة أبراج توجه نصيحة لـ مواليد 30 يناير

لا يخطو كثيرون أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتمون بمتابعة علم الفلك، ومعرفة حظهم.





وتقدّم خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 30 يناير، وفقًا لعلم الأرقام.





قالت عبير فؤاد إذا كنت مولودًا في يوم 30 يناير، فإن ذلك يعني أنك ذكي ولديك حس تنظيمي وتملك موهبة في وضع القواعد والقوانين.. أنت أيضا مثابر ولديك طاقة إيجابية أخاذة.





ونصحت مواليد 30 يناير، هذا العام يعتبر بناءً بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وتكون عادلا ومنصفا في كل شيء.



