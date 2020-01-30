بين الجرأة و الأناقة .. شاهد أجمل إطلالات النجمات فى شهر يناير

شهد شهر يناير الكثير من إطلالات النجمات والمشاهير التى تألقن بها على مدار الشهر سواء فى الحفلات الغنائية أو الحفلات و المناسبات الخاصة.





وتنوعت إطلالات المشاهير خلال شهر يناير ما بين الأزياء الكلاسيك و الملابس العصرية المواكبة لأحدث صيحات الموضة، ، فنعرض لكم فيما يلى أبرز إطلالات المشاهير خلال شهر يناير.





تألقت يارا نعوم زوجة عماد متعب بإطلالة جذابة وأنيقة، حيث ارتدت فستان أسود قصير يصل أعلى الركبة ويتسم التصميم بصيحة الكتف الواحد التي تسيطر على أحدث صيحات الموضة، وانتعلت زوجة عماد متعب بوت طويلا وذا كعب عالي باللون الأسود أيضا.





كارول سماحة تألقت فى إحدى الحفلات بإطلالة جذابة وأنيقة من اختيار الاستايلست MA Fashion & Media Consultancy، حيث ارتدت فستان أسود طويل بأكمام طويلة، ويتسم التصميم ببعض التطريزات الخلابة ذات اللون الذهبى، وقد حمل فستان كارول سماحة فى السعودية توقيع RAYANE BACHA، فيما أكملت إطلالتها ببعض المجوهرات الراقية والفخامة من ZOUGHAIB & CO.

ارتدت نسرين طافش فستانا أحمر طويل واتسم بكاب طويل مصنوع من القماش الجبير المطرز،وقد حمل التصميم توقيع Mardeni Fashion Design، وتميز فستان نسرين طافش بأنه كشف عن قوامها الرشيق الممشوق.





زوجة ماجد المصرى تألقت فى احدى المناسبات بفستان أسود طويل وذى أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بحزام جلد عريض حول منطقة الخصر مما كشف عن رشاقتها،ونسقت معه جاكيت فرو باللون الأحمر.









خطفت زوجة مصطفى فهمى الأنظار ب فستانا قصيرا أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بصيحة الكاروهات التى جمعت بين اللون الذهبى و الأسود، وأكملت زوجة مصطفى فهمى إطلالتها بحقيبة يد صغيرة باللون الذهبى، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة الغير مبالغ فيها.





مريم فارس ارتدت جمبسوت باللون الأسود ذا أكمام طويلة، واتسم الجزء العلوى من التصميم بالتطريزات اللامعة، وقد حمل فستان مريام فارس فى السعودية توقيع دار الأزياء لابورجوازي، فيما أكملت إطلالتها ببعض المجوهرات و الأكسسوارات الفخامة التى زادت من أناقتها.





تألقت رانيا يوسف فى دبى بإطلالة كلاسيك لافتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة باللون الأسود، واتسم التصميم بأنه كشف عن رشاقتها.





خطفت الفنانة ياسمين عبد العزيز فى حفل عيد ميلادها الأنظار بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذى أكمام مكشوفة، وأتسم التصميم بالتطريزات الجذابة التى جمعت بين اللون الذهبى والفضى.





إليكم الصور ...