AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل كفتة لحمة بانيه بأسهل الخطوات

الخميس 30/يناير/2020 - 06:48 ص
طريقة عمل كفتة لحمة
طريقة عمل كفتة لحمة
Advertisements
هاجر هانئ
كفتة لحمة بانيه من الأطباق الرئيسية التى يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد لأسرتك بأسهل الخطوات وأقل المكونات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير كفتة لحمة بانيه
لحمة مفرومة 
بهارات 
خبز 
بيض
 1 ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة 
بصل مبشور 
ملح 
فلفل أسود 
بقدونس مفروم 
فجيتار  عادي 
زيت للقلي

طريقة تحضير كفتة لحمة بانيه
* تخلط اللحمة المفرومة مع البهارات والبصل والبيضة والملح والفلفل الأسود والبقدونس والخبز المبلل والمصفى والجيلاتين المذاب في القليل من الماء
* يشكل الخليط أصابع ويقلب في الفجيتار
* تقلى في الزيت وتقدم

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحلى من المحلات.. أسرع طريقة لتحضير كفتة الحاتي

طريقة عمل عجة قرنبيط بأسهل الخطوات

طريقة عمل كفتة قرنبيط بالبطاطس واللحمة المفرومة

طريقة عمل برجر بطاطس

طريقة عمل آيس كريم بالشوكولاتة

بالجبن والدجاج.. 3 طرق لتحضير الحواوشى

ترشيحاتنا

حياة سيد قطب.. عبد الفتاح إسماعيل وعلاقته بـ تمويل وتسليح الفصائل الإخوانية

إدلب.. الجيش السوري يواصل انتصاراته ضد ميليشيات النصرة الإرهابية

الجيش الليبي: أردوغان يهدد أمن مصر ولن نسمح له بذلك

رد فعل محمد صلاح بعد طلب لاعب ويست هام تبادل القميص معه ..فيديو

بعد قيادته ليفربول للفوز على وست هام محمد صلاح يتصدر تويتر

شوبير يحسم مصير استقالة إيهاب جلال من تدريب المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك النهاردة.. الكارديجان التريكو أبرز صيحات شتاء 2020

لو عندك سهرة.. الفستان المخملي يسيطر على تصميمات 2020

بفستان جلد وبالطو.. درة تخطف الأنظار في باريس