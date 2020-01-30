طريقة عمل كفتة لحمة بانيه بأسهل الخطوات

كفتة لحمة بانيه من الأطباق الرئيسية التى يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد لأسرتك بأسهل الخطوات وأقل المكونات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.
مقادير كفتة لحمة بانيه
لحمة مفرومة
بهارات
خبز
بيض
1 ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة
بصل مبشور
ملح
فلفل أسود
بقدونس مفروم
فجيتار عادي
زيت للقلي
طريقة تحضير كفتة لحمة بانيه
* تخلط اللحمة المفرومة مع البهارات والبصل والبيضة والملح والفلفل الأسود والبقدونس والخبز المبلل والمصفى والجيلاتين المذاب في القليل من الماء
* يشكل الخليط أصابع ويقلب في الفجيتار
* تقلى في الزيت وتقدم