طريقة عمل كفتة لحمة بانيه بأسهل الخطوات

كفتة لحمة بانيه من الأطباق الرئيسية التى يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد لأسرتك بأسهل الخطوات وأقل المكونات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.





مقادير كفتة لحمة بانيه

لحمة مفرومة

بهارات

خبز

بيض

1 ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة

بصل مبشور

ملح

فلفل أسود

بقدونس مفروم

فجيتار عادي

زيت للقلي





طريقة تحضير كفتة لحمة بانيه

* تخلط اللحمة المفرومة مع البهارات والبصل والبيضة والملح والفلفل الأسود والبقدونس والخبز المبلل والمصفى والجيلاتين المذاب في القليل من الماء

* يشكل الخليط أصابع ويقلب في الفجيتار

* تقلى في الزيت وتقدم



