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فن

سامية الطرابلسي تغازل جمهورها على السوشيال ميديا.. شاهد

الخميس 30/يناير/2020 - 08:21 ص
سامية الطرابلسي
سامية الطرابلسي
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة التونسية سامية لطرابلسي جمهورها بمجموعة من الصور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت سامية الطرابلسي بإطلالة جذابة بوضع ميكب خفيف على وجهها مناسب لبشرتها مع وضع أحمر الشفاه لإبراز أنوثتها.

وحازت الصورة على إعجاب وردود عدد كبير من متابعيها وجاءت تعليقاتهم بين "جمالك يا ناس" و " قمرررر" و " متألقه دايما" و "الملكة".

وفي سياق آخر شاركت سامية الطرابلسي فى مسرحية "3 أيام في الساحل" مع النجم محمد هنيدي".
وجسدت سامية الطرابلسي خلال المسرحية شخصية "روقة" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية وإشادات عديدة من الجمهور.
مسرحية "3 أيام في الساحل" بطولة محمد هنيدي، محمد محمود، أحمد فتحي، سامية الطرابلسي، وندى موسى، وبيومي فؤاد، ومها أبو عوف، ومن تأليف أحمد عبد الله، وإخراج مجدي الهواري.
وشاركت مؤخرًا كضيفة شرف في فيلم "عيش حياتك" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.
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