فى ذكرى رحيل فيروز .. تعرف على اسمها الحقيقى وزوجها فنان شهير

اسمها الحقيقي ليس فيروز ولكن "بيروز"، اسمها بالكامل بيروز آرتين كالفيان، وهي من أسرة أرمينية من حلب بسوريا، وولدت في القاهرة عام 1943





تزوجت فيروز الفنان بدر الدين جمجوم، وتعرفت عليه أثناء مشاركتها مع فرقة إسماعيل ياسين المسرحية، بعد اعتزالها التمثيل، وأنجبت منه "أيمن وإيمان"، حتى توفي عام 1992.