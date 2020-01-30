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فن

فى ذكرى رحيل فيروز .. تعرف على اسمها الحقيقى وزوجها فنان شهير

الخميس 30/يناير/2020 - 08:28 ص
فيروز
فيروز
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أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة فيروز والتى لقبت بـ "الطفلة المعجزة" والتى قدمت عددا من الأفلام فى طفولتها مع الفنان أنور وجدى وحققت نجاحا كبيرا. 

اسمها الحقيقي ليس فيروز ولكن "بيروز"، اسمها بالكامل بيروز آرتين كالفيان، وهي من أسرة أرمينية من حلب بسوريا، وولدت في القاهرة عام 1943


تزوجت فيروز الفنان بدر الدين جمجوم، وتعرفت عليه أثناء مشاركتها مع فرقة إسماعيل ياسين المسرحية، بعد اعتزالها التمثيل، وأنجبت منه "أيمن وإيمان"، حتى توفي عام 1992.


منذ أن رآها أنور وجدي تبناها فنيا، وظهرت في العديد من الأفلام التي مثل فيها أو أنتجها، وتميزت فيروز بقدرتها الفائقة على الاستعراض والغناء والتمثيل في سن صغيرة، وعملا معا لمدة 3 سنوات.

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