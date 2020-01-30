تراث قنا وأسوان..معرض متميز للصناعات اليدوية في قصر المنيل..صور





يستضيف متحف قصر المنيل حاليًا بعنوان"قنا... هنا"،ويضم مجموعة متنوعة من المنتجات التراثية والصناعات اليدوية،والخاصة بمحافظتي قنا وأسوان.





المعرض افتتحه د.ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف،مؤكدا أنهم يسعون لتشجيع مختلف الفنون،ومنها الصناعات التراثية خاصةً التي تتميز بها محافظات الصعيد.





هدير عادل مسؤل قسم المعارض بالمتحف، أن المعروضات تمثل تراث الصعيد بشكل عام،ومنها حلي مصنوع من الخوص والخرز والخيوط المختلفة ومشغولات يدوية وفخار.

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‏وقالت أن المعرض مستمر طوال الاسبوعين المقبلين،وهو ما يبرز دور المتحف في تعريف الجمهور بما تتنوع به الحضارة المصرية وتراثها.



