حسام البدري: انضمام عناصر جديدة للمنتخب في معسكر مارس

أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب الكرة الأول، أن حضوره جميع مباريات فرق الدوري الممتاز من أجل الوقوف على مستوى جميع لاعبي الدوري المصري، موضحا أنه يبحث في الفترة الحالية عن ما يناسب فكرة وخطة المنتخب للفترة القادمة.





وأكد حسام البدري، في تصريحات لـ قناة "أون سبورت"، أنه حريص على التفكير في بديل وآخر في كل مركز بالمنتخب؛ حتى لا يتعرض لأي سبب جراء إصابة أي لاعب.





وأضاف حسام البدري، أن هناك عددا كبيرا من العناصر الجديدة التي ستنضم للمنتخب بمعسكر مارس، مؤكدا أن التجمع سيكون في 21 لـ 31 مارس.





وأكد أن معسكر مارس سيكون صعبا؛ نظرا لضيق الوقت وخوض مباراتين رسميتين في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.



