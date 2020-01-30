AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شكرًا على الاستقبال.. محمد إمام يوجه رسالة لجمهور الإمارات.. شاهد

الخميس 30/يناير/2020 - 09:02 ص
محمد امام
محمد امام
Advertisements
مصطفى كرم
شارك الفنان محمد عادل امام جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام خلال زيارته لدولة الإمارات. 
وكتب محمد إمام عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلاً "من أحلى العروض الخاصة اللي حضرتها في حياتي.. شعب جميل وجمهور عظيم.. شكرًا على الاستقبال اللي ماحصلش زيه قبل كده استنوني الأسبوع ده في كل برامج الفن والسينما إن شاء الله". 

يذكر أن فيلم لص بغداد حقق نجاحًا كبيرًا منذ افتتاحه يوم 22 يناير في السينمات المصرية، حيث اقتربت إيراداته من 10 ملايين في أقل من أسبوع.

والفيلم من بطولة محمد إمام وياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن "توته" وأمينة خليل وأحمد العوضي وبيومي فؤاد وأحمد رزق، وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد العوضى يستعرض لياقته في الجيم

أحمد العوضي يستعيد ذكريات لآخر نفس مع ياسمين عبدالعزيز

شاهد.. أحمد العوضي في كواليس فيلم لص بغداد

محمد إمام يقضي اجازته في لندن

كواليس مشهد غرق ياسمين رئيس في لص بغداد.. صور

تعرف على نصيحة محمد عبد الرحمن لجمهوره

ترشيحاتنا

في عيد ميلاده.. سعد الصغير يعترف بخيانته لزوجته واللحظات الأخيرة في حياة والدته

هل يجوز تنظيف الحواجب باستخدام الملقاط ؟

عمرو دياب يتصدر يوتيوب.. اعرف السبب

لو عندك سهرة.. الفستان المخملي يسيطر على تصميمات 2020

بعد ضبطه متهمًا بالرشوة.. مراجعة كافة قرارات رئيس مدينة مرسى علم

في هذه الحالات يمكنك إعادة تذكرة القطار واسترداد ثمنها |خدمات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر بعد الخصم.. صور

بين الجرأة و الأناقة .. شاهد أجمل إطلالات النجمات فى شهر يناير

بـ لوك جديد.. دلال عبد العزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور