شكرًا على الاستقبال.. محمد إمام يوجه رسالة لجمهور الإمارات.. شاهد

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مصطفى كرم شارك الفنان محمد عادل امام جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام خلال زيارته لدولة الإمارات. وكتب محمد إمام عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلاً "من أحلى العروض الخاصة اللي حضرتها في حياتي.. شعب جميل وجمهور عظيم.. شكرًا على الاستقبال اللي ماحصلش زيه قبل كده استنوني الأسبوع ده في كل برامج الفن والسينما إن شاء الله".

يذكر أن فيلم لص بغداد حقق نجاحًا كبيرًا منذ افتتاحه يوم 22 يناير في السينمات المصرية، حيث اقتربت إيراداته من 10 ملايين في أقل من أسبوع.

والفيلم من بطولة محمد إمام وياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن "توته" وأمينة خليل وأحمد العوضي وبيومي فؤاد وأحمد رزق، وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.

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