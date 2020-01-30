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أخبار العالم

إدلب.. الجيش السوري يواصل انتصاراته ضد ميليشيات النصرة الإرهابية

الخميس 30/يناير/2020 - 06:33 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تمكن الجيش العربي السوري مساء أمس، الأربعاء، من السيطرة على بلدة عردبسة الاستراتيجية، على الطريق الدولي بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ونقلت شبكة "سبوتينك" الإخبارية الروسية عن مصادر قولها: "الجيش السوري واصل عمليته العسكرية بريف إدلب الجنوبي، وتمكن من السيطرة على بلدة معردبسة الاستراتيجية جنوب مدينة سراقب بنحو 8 كم، والتي تشكل عقدة تقاطع طرق إمداد مسلحي "جبهة النصرة" و"أجناد القوقاز" وحلفائهما".

وأضافت المصادر: "معردبسة تقع على مفترق طرق تصل إلى سراقب شمالا، ومعرة النعمان جنوبا، وأريحا غربا، كما تمتد إلى أقصى الريف الشرقي لمحافظة إدلب وصولا إلى تل طوقان ومنطقة أبوالضهور التي تعد معقل "إمارة القوقاز" في سوريا".

وتابعت: "العمليات العسكرية للجيش السوري استمرت ليل الأربعاء، وأسفرت عن سيطرته معردبسة شمال بلدة خان السبل، بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة في المنطقة".

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