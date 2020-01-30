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رياضة

ملخص لمسات محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد ويست هام يونايتد ..فيديو

الخميس 30/يناير/2020 - 04:31 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
تألق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول مع فريقه مساء أمس، الأربعاء، أمام ويست هام يونايتد في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "لندن" الأولمبي، والمؤجلة من شهر ديسمبر الماضي وذلك في إطار الجولة الـ18 من عمر الدوري الإنجليزي.

وتمكن محمد صلاح من إحراز الهدف الأول عقب تعرض ديفوك أوريجي في الدقيقة 34 للعرقلة داخل منطقة الجزاء ليحسم حكم المباراة ضربة جزاء على الفور نفذها الفرعون المصري محمد صلاح الذي سددها على يسار الحارس بكل سهولة.

ونجح ليفربول من تسجيل ثاني الأهداف من هجمة مرتدة سريعة قادها محمد صلاح بعد أن مرر الفرعون كرة بوجه القدم إلى زميله تشامبرلين الذي سجلها في الشباك بهد إنفراده بالحارس فابي

ونشر الحساب الرسمي لـ ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " فيديو لـ أسيست محمد صلاح الذي أحرز عبره تشامبرلين هدفا رائعا.

وعلقت الصفحة " تمريرة سحرية من صلاح أهدت الكرة على طبق من ذهب لتشامبرلين ليحسم بها انتصار الريدز... لنستمتع بالهدف سويًا "

وأصبح رصيد ليفربول 70 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، وخلفه مانشستر سيتي برصيد 51 نقطة، وخلهم ليستر سيتي برصيد 48 نقطة بالمركز الثالث، وفي المركز الرابع تشيلسي برصيد 40 نقطة

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