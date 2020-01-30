ملخص لمسات محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد ويست هام يونايتد ..فيديو

تألق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول مع فريقه مساء أمس، الأربعاء، أمام ويست هام يونايتد في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "لندن" الأولمبي ، والمؤجلة من شهر ديسمبر الماضي وذلك في إطار الجولة الـ18 من عمر الدوري الإنجليزي.





وتمكن محمد صلاح من إحراز الهدف الأول عقب تعر ض ديفوك أوريجي في الدقيقة 34 للعرقلة داخل منطقة الجزاء ليحسم حكم المباراة ضربة جزاء على الفور نفذها الفرعون المصري محمد صلاح الذي سددها على يسار الحارس بكل سهولة.



