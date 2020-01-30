خيانة أعز الولد.. جدة تعتني بحفيدها 22 عاما.. ويرد الجميل بسرقتها

زوال الثقة من أقرب الناس إليك ربما تكون بمثابة طعنة في القلب، فما بالك لو جاءت من أعز الولد، فقد خدع الشاب البريطاني هاريسون دافيز – 23 عاما- جدته البالغة من العمر 78 عاما وسرق منها حوالي 24 ألف جنيه إسترليني لشراء مخدرات ومستلزمات أخرى له.





وحكمت المحكمة بالسجن عامين على دافيز الذي خان ثقة جدته، التي تولت رعايته والاهتمام بشئونه منذ أن كان في العام الأول من عمره، حيث انفصل والداه بسبب الخلافات، وتركا الطفل الرضيع لها.

وكشفت جلسات الاستماع في المحكمة أن الشاب الخائن لجدته حاول الكذب للخروج من القضية، بل وإلصاق التهمة بشخص بريء.

وذكر موقع "جريمسبي لايف" البريطاني أن الجدة أصيبت بحالة من الصدمة بعد اكتشاف خيانة حفيدها الذي استغل التفاصيل التي يعرفها وتمكن من استخدام كروتها البنكية.

واعترف ديفيس بسلسلة من عمليات الاحتيال ومحاولة ارتكاب جرائم احتيال وعرقلة مجرى العدالة.

وأكدت المدعية ميشيل ستيورات لوفهاوس أمام محاكمة جرمبسي كراون أن ديفيز قدم طلبات للحصول على قروض وفتح حسابات بنكية باسم جدته وباستخدام تفاصيلها.

وتم تسليم الطرود إلى منزل الجدة من شركات لم تقدم إليها أية طلبات.

وقالت الجدة في وقت لاحق: "أشعر بخيبة أمل شديدة لأن هاريسون فعل هذا بي". وتابعت أنها اعتنت به "منذ أن كان عمره عام واحد، وهكذا رد لي الجميل".