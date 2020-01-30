قبل عيد ميلاده بيوم.. التهرب الضريبي يقرر تأييد حبس سعد الصغير

يحتفل اليوم الفنان سعد الصغير، أحد المطربين الشعبيين الذين قدموا عددا من الأغاني الرائجة بعيد ميلاده الـ 50 .





المدهش أن قبل احتفال سعد الصغير بعيد ميلاده بيوم واحد تلقى صدمة عنيفة من قبل محكمة جنح التهرب الضريبي وقررت معاقبته​ بالسجن لمدة سنة وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف.





وسعد متهم بالتهرب من تسديد مليون و320 ألف جنيه للضرائب، وذلك لعدم تقديمه ما يفيد التصالح مع مصلحة الضرائب عن المبلغ المقدر عليه.

ونشر سعد الصغير منذ ساعات قليلة صورة له، عبر حسابه على إنستجرام، وهو في إحدى سيارات السباق، ما أثار موجة من الجدل.

وظهر سعد الصغير، في الصورة، وهو في إحدى سيارات السباق، معلقًا "حد جاي سباق علي فلوس".