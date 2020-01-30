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رياضة

بالأفلام.. كهربا يستعد لـ مواجهة الهلال السوداني السبت المقبل

الخميس 30/يناير/2020 - 04:55 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
حرص محمود عبدالمنعم كهربا، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على مشاركة متابعيه طريقة قضاء أمسيته قبل مواجهة الهلال السوداني السبت المقبل.

ونشر كهربا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو وهو يشاهد فيلما عربيا معلقا "ليلة لمشاهدة الأفلام".

ويستعد الأهلى لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها السبت المقبل فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات للبطولة الأفريقية.

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية بـ10 نقاط، مقابل 9 نقاط للنجم الساحلي، ومثلها للهلال السوداني، ثم يأتي بلاتينيوم في المركز الأخير بنقطة وحيدة.
بالأفلام.. كهربا يستعد لـ مواجهة الهلال السوداني السبت المقبل
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