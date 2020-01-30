بالأفلام.. كهربا يستعد لـ مواجهة الهلال السوداني السبت المقبل

حرص محمود عبدالمنعم كهربا، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على مشاركة متابعيه طريقة قضاء أمسيته قبل مواجهة الهلال السوداني السبت المقبل.





ونشر كهربا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو وهو يشاهد فيلما عربيا معلقا "ليلة لمشاهدة الأفلام".