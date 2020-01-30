أسامة الأزهري: فهم سيد قطب للقرآن الكريم لا يختلف عن الدواعش

عرضت فضائية "dmc"، الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي عن شخصية الإخوانى سيد قطب، وجاء فى الفيديو، "كيف استقبلت الدولة بقيادة الرائد جلال عمر الديب جماعة الإخوان في شهر أغسطس عام 65".





وقال أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إ ن سيد قطب قام بتفسير القرآن الكريم باعترافه متجردا من كل أدوات العلم والمعرفة متسلطا على تأويل آيات القرآن الكريم بفهمه الشخصي ومن ثم أستطيع القول بأن هذه الطريقة في فهم القرآن الكريم لا تختلف فى شيء قط عن طريقة فهم الدواعش للقرآن الكريم حيث إن جميعهم مجردون من أدوات العلم ليس لهم فيه أدنى حظ.





وأشار "الأزهرى"، خلال كلمته بـ "dmc" من الفيلم الوثائقى، إلى أن قطب والدواعش يفسرون آيات القرآن الكريم بنفسية غاضبة مشحونة مظلمة فيخرج بها بالتكفير والدماء، في حين أن الوحى نزل بالرحمة والأمان.





وقال اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إنه قابل سيد قطب ثلاث مرات، المرة الأولى بعد القبض عليه بساعات وذلك أثناء التحقيق معه من قبل اللواء محمود مراد عبد الحي.





وأوضح اللواء فؤاد علام، أن سيد قطب قد ظهر بكبرياء كبيرة خلال التحقيقات معه، مؤكدا أنه كان يتحدث بغرور كبير وعنجهية مع المحقق، قائلا "إحنا ضيوف عندكم مفيش شاي أو قهوة".



