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أخبار العالم

البنتاجون يكشف عن هوية ضحيتي الطائرة العسكرية في أفغانستان

الخميس 30/يناير/2020 - 04:52 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الأربعاء، عن هوية الطيارين اللذين لقيا مصرعهما في تحطم الطائرة العسكرية الأمريكية في أفغانستان الاثنين الماضي.

وقالت الوزارة في بيان نشرته شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية إن "أحد الضحايا هو العقيد بول فوس، 46 عامًا، من جزيرة جوام التي تقع غرب المحيط الهادئ، وقد خدم في مقر القيادة الجوية القتالية في القاعدة المشتركة لانجلي-أوستيس، في ولاية فرجينيا".

وأضاف البيان: "العسكري الثاني الذي فارق الحياة في الحادثة هو النقيب ريان فانوف، 30 عامًا من هادسون-نيو هامبشاي، وهي منطقة واقعة على طول خط ولاية ماساتشوستس، خدم في السرب 37 التابع للجيش الأمريكي".

وقال "البنتاجون" إن الرجلين كانا يدعمان عملية "حارس الحرية"، وهي التسمية الرسمية للجيش للمهمة الأمريكية في أفغانستان.

ولقى الرجالان مصرعهما فى تحطم طائرة بومباردييه E-11A فى مقاطعة غزنة بأفغانستان.

وقال الجيش الأمريكي يوم الثلاثاء إنه تم انتشال جثتين من قبل القوات الأمريكية، مضيفًا أن المعدات الحساسة قد تم تعطيلها أيضًا من قبل أفراد الجيش الذين وصلوا إلى الموقع.

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