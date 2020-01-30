قصة حياة سيد قطب.. اعترافات يوسف هواش الرجل الثاني في التنظيم القطبي للإخوان

عرضت قناة "دي إم سي"، الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي الذي يتناول قصة حياة سيد قطب، القيادي البارز بجماعة الإخوان الإرهابية، كما تناول اعترافات سيد قطب عن "تنظيم 1965"، وألقت الضوء على علاقة قطب بـ محمد يوسف هواش.





وأفاد الفيلم الوثائقي، بأن يوسف هواش الرجل الثاني في هرم التنظيم القطبى، وحرص قطب على بقاء رفيقه نائبًا له في الظلال لا يختلط بأحد ولا يتواصل معه أحد، فقط زينب الغزالى التقت به مرة واحدة.





وقال عمرو فاروق، باحث في شؤون الإسلام السياسي، خلال تعقيبه على الفيلم الوثائقي، إن محمد يوسف هواش وفقا لاعترافاته أمام النيابة العامة، التي قال فيها إن هناك بعض الخلايا والمجموعات تم تكوينها داخل السجون وتم تحويل وانتقال أفكار سيد قطب من النطاق النظري إلى العملي للمجموعات التى تنتظر لحظة الخروج من السجون.





وأشار إلى أن يوسف هواش صديق شخصى لـ سيد قطب وهو المراجع الفكرى والشرعى له داخل السجن، حيث يرجع إليه فى كل الأحكام الفقهية والفكرية التى تتم صياغتها، مشيرا إلى أنه شريك متلاحم فى صياغة فكر التفكير والعنف المسلح وفقا لرؤية فاطمة عبد الهادى زوجة هواش.



