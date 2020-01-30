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فن

اخبار الفن.. ظهور نادر لحفيد عادل إمام.. وصدمة فيروز في فاتن حمامة.. حالة نادية لطفي الحرجة

الخميس 30/يناير/2020 - 07:00 ص
نادية لطفى
نادية لطفى
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أحمد إبراهيم

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

 

في ذكرى رحيلها.. صدمة قوية لـ فيروز من فاتن حمامة

تحل ذكرى وفاة الفنانة فيروز التى لُقبت بـ "الطفلة المعجزة" وقدمت عددا من الأعمال مع الفنان أنور وجدى.

 

ادعوا لها.. طارق الشناوي يوجه رسالة إلى جمهور نادية لطفي

نشر الناقد طارق الشناوي، تعليقا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى التى تعانى حاليا من نزلة برد شعبية؛ تسببت في دخولها العناية المركزة، موجهًا رسالة إلى جمهورها.

 

أول ظهور إعلامي لحفيد عادل إمام .. شاهد

كشف جونيور عادل إمام حفيد الزعيم عادل إمام ونجل رامى إمام عن تفاصيل أول فيلم له في أول ظهور إعلامي له.

 

فى ذكرى رحيل فيروز .. سر توقفها عن التمثيل.. وشقيقتها وابنة عمها فنانتان شهيرتان

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة فيروز والملقبة بـ "الطفلة المعجزة" والتى قدمت العديد من الاعمال السينمائية فى بداية حياتها كطفله ولكنها اعتزلت الفن مبكرا بسبب عدم تقبل صناع السينما وقتها لفكرة تقديمها فى ادوار اخرى غير الطفلة.

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فى ذكرى رحيل فيروز .. سر توقفها عن التمثيل.. وشقيقتها وابنة عمها فنانتان شهيرتان

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