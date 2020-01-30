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فن

فيلم Bad Boys For Life يحقق 217 مليون دولار إيرادات

الخميس 30/يناير/2020 - 09:04 ص
ويل سميث
ويل سميث
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أحمد إبراهيم

حقق الجزء الثالث من فيلم Bad Boys For Life إيرادات بلغت 217 مليونا و883 ألف دولار، وذلك منذ عرضه فى يناير الجارى فى جميع دور العرض.


فيلم Bad Boys For Life من بطولة مارتن لورنس، ويل سميث، فانيسا هادجنز، جينيفر بادجر، ألكساندر لودفيج، جو بانتوليانو، باولا نونيز، شارون فايفر، دى جى خالد، تشارلز ميلتون، كيت ديل كاستيلو، سيدنى باربوزا، هابى اندرسون، أثينا أكيرز، وإميلى توولز.

 

ويدور الجزء الثالث من فيلم Bad Boys For Life حول ماركوس بورنيت الذى أصبح مفتش شرطة ومايك لورى فى أزمة منتصف العمر.

 

ويجتمع الثنائى مرة أخرى عندما تسنح لهم الفرصة، حيث يقوم مرتزق ألبانى، قتلوا شقيقه من قبل، بعرض مكافأة كبيرة فى حالة قيامهم بـ مهمة محددة.

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