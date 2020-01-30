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رياضة

أمير عزمي عن طارق حامد: الزمالك فريق كبير لا يتأثر بغيابه

الخميس 30/يناير/2020 - 06:43 ص
طارق حامد نجم المنتخب
طارق حامد نجم المنتخب الاول وفريق الزمالك
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ياسمين تيسير
أكد أمير عزمي، مدرب فريق الزمالك السابق، أن الفريق بحاجة لـ مدرب أحمال وأن المستوى البدني لـ لاعبي الفريق سيئ ولا يليق بفريق كبير مثل الزمالك.

وأضاف أمير عزمي في تصريحات لقناة "الزمالك"، أن مباراة الفريق أمام وادي دجلة مساء أمس أظهرت مدى ضعف المستوى البدني للاعبين مشددا على أن التعاقد مع مدرب أحمال بات أمرا ضروريا.

وتابع أمير عزمي أن مدرب الأحمال ركن أساسي في الجهاز الفني للفريق، مؤكدا أن غيابه عن الفريق صعب ويؤثر سلبا على أداء الفريق.

وأكمل أمير عزمي حديثه، قائلاً إن طارق حامد نجم الفريق لاعب مميز ولديه دور رئيسي في الفريق ولكن لابد من ايجاد بديل له، مشيرا إلى أنه لا يجوز لفريق كبير مثل الزمالك أن يعاني بسبب غياب لاعب.
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