مصر وفرنسا تؤكدان رفضهما للتدخلات الخارجية في ليبيا.. والصحة العالمية تدعو إلى اجتماع طارئ بشأن فيروس كورونا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

ميركل: نشكر السيسي على جهوده في تسوية الأزمة الليبية

ماكرون يتهم أردوغان بـ"عدم احترام كلامه" بشأن ليبيا

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: أبو مازن سيتحدث في مجلس الأمن عن خطة السلام الأمريكية

الكويت: حل القضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بالشرعية الدولية

إخماد حريق في ناقلة نفط بنمية بمياه الخليج

ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد بإقليم هوبي الصيني إلى 162 شخصا









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





واهتمت صحيفة "الأنباء" بالاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام فى الشرق الاوسط بعد الإعلان عن الرؤية الأمريكية فى هذا الإطار، حيث تم التوافق حول أهمية فتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية وطرح رؤية الطرفيّن الفلسطينى والإسرائيلى من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق السلام الشامل والعادل وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، ويعيد للشعب الفلسطينى كامل حقوقه المشروعة، ويدعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط.





كما تناول الاتصال مستجدات القضية الليبية ومتابعة نتائج قمة برلين والالتزامات المنبثقة عنها، حيث تم التوافق حول دعم جهود الأمم المتحدة لتنفيذ تلك النتائج وصولًا إلى حل شامل للأزمة الليبية وعودة الاستقرار هناك، فيما أعربت ميركل عن تقديرها للدور الإيجابي للرئيس فى إطار مساعى تسوية الأزمة الليبية، لا سيما من خلال المشاركة الفاعلة له مؤخرًا فى أعمال قمة مؤتمر برلين، مؤكدةً حرص ألمانيا للتنسيق المُنتظم مع مصر بخصوص مختلف الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.





ونقلت "الراي" عن بيان أصدرته الخارجية المصرية قوله إن "وزير الخارجية سامح شكري بحث في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الفرنسي جان-إيف لودريان أخر التطورات بخصوص ليبيا ومخرجات مؤتمر برلين واستمرار العمل المشترك للتعامل مع عناصر الأزمة الليبية كافة، حيث أكدا رفضهما للتدخلات الخارجية في ليبيا، كما استعرض الوزير الفرنسي تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة في هذا الصدد".





على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أعلن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، سيتحدث في مجلس الأمن الدولي خلال الأسبوعين المقبلين عن خطة السلام الأمريكية، معربًا عن أمله أن يصوت مجلس الأمن خلال وجود عباس على مشروع قرار بشأن خطة السلام، التي كشف عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء.





ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن بيان أصدرته وزارة الخارجية الكويتية، قوله إنه "انطلاقا من موقف الكويت المبدئي والثابت بدعم خيارات الشعب الفلسطيني لتؤكد مجددا أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يتحقق الا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبالمرجعيات التي استقر عليها المجتمع الدولي وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".





وأضاف البيان: أن الكويت تقدر عاليا مساعي الولايات المتحدة الأمريكية لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي الذي امتد لأكثر من سبعين عاما وكان سببا في معاناة مريرة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وعامل هدم لأمن واستقرار المنطقة".





وذكرت "الراي" أن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات أعلنت، أمس أن الجهات المعنية تقوم بإخماد حريق شب على متن ناقلة نفط بنمية غير محملة في عرض الخليج، مشيرةً إلى أن ناقلة النفط التي بعثت رسالة استغاثة، تقع على بعد 21 ميلا من سواحل دولة الإمارات.





واهتمت "الوطن" بتصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأن نظيره التركي، رجب طيب أردوغان لم يحترم كلامه بشأن إنهاء التدخل الخارجي في الأزمة الليبية، لا سيما عدم إرسال سفن تركية تقل مرتزقة إلى ليبيا، مضيفًا: "هذا يتعارض صراحة مع ما التزم الرئيس أردوغان بالقيام به أثناء مؤتمر برلين، إنه عدم احترام لكلامه".





دوليًا، أفادت "الجريدة" بأن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تادروس أدناهوم جيبرييسوس، أكد أنه سيدعو لجنة الطوارئ في المنظمة للانعقاد من جديد الخميس المقبل، للتباحث بشأن فيروس كورونا الذي ظهر في الصين، وتحديد ما إذا كان الوضع يستدعي إعلان حالة طوارئ دولية.



