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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 30 - 1 - 2020 و القنوات الناقلة

الخميس 30/يناير/2020 - 07:17 ص
برشلونة
برشلونة
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ياسمين تيسير
تنطلق اليوم الخميس 30 -1-2020 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات العالمية أبرزها الدوري المصري بطولة كأس ملك إسبانيا.
 
مواعيد مباريات الدورى المصرى اليوم
 
الإسماعيلى X الإنتاج الحربى – 5:00 عصر -   TIME SPORT
الاتحاد السكندرى X سموحة – 7:30 مساء - TIME SPORT

 مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا 

برشلونة X ليجانيس – 8:00 مساءا -  السعودية الرياضية
ميرانديس X إشبيليه – 10:00 مساءا -  السعودية الرياضية 

مواعيد مباريات كأس الأمير محمد بن سلمان 

ضمك X النصر – 3:00 عصر - السعودية الرياضية
الاتفاق X الوحدة – 5:00 مساء -  السعودية الرياضية
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