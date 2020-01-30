مواعيد مباريات اليوم الخميس 30 - 1 - 2020 و القنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 30 -1-2020 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات العالمية أبرزها الدوري المصري بطولة كأس ملك إسبانيا.
مواعيد مباريات الدورى المصرى اليوم
الإسماعيلى X الإنتاج الحربى – 5:00 عصر - TIME SPORT
الاتحاد السكندرى X سموحة – 7:30 مساء - TIME SPORT
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
برشلونة X ليجانيس – 8:00 مساءا - السعودية الرياضية
ميرانديس X إشبيليه – 10:00 مساءا - السعودية الرياضية
مواعيد مباريات كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك X النصر – 3:00 عصر - السعودية الرياضية
الاتفاق X الوحدة – 5:00 مساء - السعودية الرياضية