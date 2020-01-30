تركي آل شيخ يخضع لـ عملية جراحية خطيرة في نيويورك اليوم.. تفاصيل

خضع تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، لـ عملية جراحية في نيويورك لإزالة ورم، وأعلن منذ فترة عن مرضه وطالب الجماهير بالدعاء له.





وكان تركي آل شيخ أعلن صباح أمس عن طرح أغنية جديدة للنادي الأهلي قريبًا.



