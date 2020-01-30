تركي آل شيخ يخضع لـ عملية جراحية خطيرة في نيويورك اليوم.. تفاصيل

خضع تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، لـ عملية جراحية في نيويورك لإزالة ورم، وأعلن منذ فترة عن مرضه وطالب الجماهير بالدعاء له.
وكان تركي آل شيخ أعلن صباح أمس عن طرح أغنية جديدة للنادي الأهلي قريبًا.
ونشر تركي آل الشيخ، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كلمات من الأغنية، والتي جاءت كالآتي:
نادي القرن رقم واحد في العالم أجمــع.. جماهير مخلصة بتخلي الملعب كله يولع
أسياد أفريقيا ولينا في كل مكان علامات.. روح الفانلة الحمرا دي سر الإنجازات
الكل كوم والأهلي كوم.. الأهلي ده نادي النجــــوم
دايمًا في قلبي وعَلَمه في إيدي.. باهتف بإسمه كل يوم
وسع للبطل اللي كسب الليلادي .. الاهلي نادي القرن مش أي نادي
ده اللي بييجي قص