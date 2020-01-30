لحظة طرد 3 لاعبين من نادي مصر أمام بيراميدز ..فيديو

انتهت مباراة من أغرب المباريات على الإطلاق وكانت بين فريقي بيراميدز ونادي مصر مساء أمس، الأربعاء، والتي أقيمت باستاد الكلية الحربية فى إطار مباريات الأسبوع الـ 15 من الدوري الممتاز.
وتعرض اللاعب أحمد يوسف نجم نادي مصر للطرد في الدقيقة 67 يؤزم موقف نادي مصر الذي كان يُقاتل من أجل الحفاظ على نقطة التعادل.
كما قام الحكم في الدقيقة 88 بطرد اللاعب أحمد سعيد "اوكا"، وإسلام صالح، ليزيد من موقف نادي مصر صعوبة الذي بات مضطرًا إلى إنهاء المباراة بثمانية لاعبين فقط.
الفوز رفع رصيد بيراميدز الى النقطة 26 فى المركز الثالث، بينما تجمد رصيد نادي مصر عند النقطة 11 فى المركز الأخير في جدول الدوري الممتاز.
ونجح اللاعب مصطفى سلطان في تسجيل الهدف الأول لفريق نادي مصر في الدقيقة 32 بعد تسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء لتعانق الكرة مرمى فريق بيراميدز.
وفي الدقيقة 44 تعادل فريق بيراميدز بعد عرضية من عبد الله السعيد من ركلة حرة مباشرة حولها اللاعب نبيل دونجا إلى شباك نادي مصر لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.
وكاد إسلام عيسى أن يسجل هدفا ثانيا لبيراميدز في الدقيقة 63 بعد عرضية متقنة قابلها باستلام بالقدم اليمنى وتسديد باليسرى لتمر الكرة إلى جوار القائم الأيسر بقليل.
وأدرك إسلام عيسى هدف التقدم في الدقيقة 75 بعد استلام رائع بيسراه وتسديدة بيمناه داخل منطقة الجزاء ليعلن تقدم فريق بيراميدز للمرة الأولى في المباراة.