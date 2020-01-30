لحظة طرد 3 لاعبين من نادي مصر أمام بيراميدز ..فيديو

انتهت مباراة من أغرب المباريات على الإطلاق وكانت بين فريقي بيراميدز ونادي مصر مساء أمس، الأربعاء، والتي أقيمت باستاد الكلية الحربية فى إطار مباريات الأسبوع الـ 15 من الدوري الممتاز.





وتعرض اللاعب أحمد يوسف نجم نادي مصر للطرد في الدقيقة 67 يؤزم موقف نادي مصر الذي كان يُقاتل من أجل الحفاظ على نقطة التعادل.





كما قام الحكم في الدقيقة 88 بطرد اللاعب أحمد سعيد "اوكا"، وإسلام صالح، ليزيد من موقف نادي مصر صعوبة الذي بات مضطرًا إلى إنهاء المباراة بثمانية لاعبين فقط.