اخبار الرياضة.. تركي آل شيخ يخضع لعملية جراحية خطيرة.. الزمالك يفجر مفاجأة بشأن سر رفض خوض السوبر الأفريقي





نشر موقع "صدى البلد" على مدار فجر الخميس ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي







خضع تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، لـ عملية جراحية في نيويورك لإزالة ورم، وأعلن منذ فترة عن مرضه وطالب الجماهير بالدعاء له.







واصل فريق ليفربول الإنجليزي، احتفاله بالفوز أمام ويست هام يونايتد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب "لندن" الأولمبي، والمؤجلة من شهر ديسمبر الماضي في إطار الجولة الـ18 من عمر الدوري الإنجليزي







كشف أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن مفاجأة بشأن سر إصرار مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور على عدم خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر







أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه ينوي استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للقائمة التي ستشارك في أولمبياد طوكيو.







طلب "فورناليس"، أحد لاعبي فريق ويست هام، من محمد صلاح نجم ليفربول، تبادل القميص؛ بعد انتهاء مباراة الفريقين بفوز الريدز بهدفين دون رد، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.







